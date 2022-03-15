Орловская область не отменит масочный режим вслед за Москвой

15.3.2022 | 10:52 Медицина, Новости, Общество

По крайней мере, в ближайшие несколько недель.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков не планирует в ближайшее время отменять масочный режим на территории региона. Об этом накануне вечером, лишившись «профессионального инструмента губернаторов»,  он сообщил в прямом эфире в социальной сети ВК.

По сообщениям федеральных СМИ, сегодня, 15 марта, в Москве отменяется обязательное ношение масок. Указ об этом был подписан мэром столицы Сергеем Собяниным и объяснялся стабильным улучшением эпидемиологической ситуации.

Клычков признался, что сам не в большом восторге от постоянного ношения маски, но призвал не уравнивать Орел с Москвой. Решение об отмене масочного режима должно приниматься исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном регионе. По его словам, в Орловской области наблюдается положительная динамика, но спешить с выводами еще рано.

Губернатор предложил подписчикам подождать еще несколько недель, по прошествии которых, возможно, решение о масочном режиме будет пересмотрено.

Ранее, с начала пандемии, федеральные и региональные власти развернули масштабную компанию, направленную на профилактику инфекционных заболеваний, в т.ч. коронавируса. Одной из принципиальных позиций было обязательное ношение маски каждым гражданином РФ, появляющимся в общественных местах. Нарушители подвергались ощутимым штрафным санкциям.

ИА «Орелград»

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