Суд над полковником орловского Следственного комитета закрыли от СМИ

Журналистов пустят только на оглашение решения по делу.

Суд над полковником Николаем Панасюком, и.о. руководителя контрольно-следственного отдела орловского управления Следственного комитета, было решено закрыть от СМИ. Журналисты смогут присутствовать только на оглашении решения по делу.

Ранее орловские СМИ сообщали о том, что в ночь на 24 февраля водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками УГИБДД. По неподтвержденным данным, он был полковником СКР.

Сегодня эта информация подтвердилась, что привлекло интерес журналистов к Мировому суду Северного района Орла, в котором рассматривается дело. По информации издания «Орловские новости», ранее Николай Панасюк работал в СК по Северному району Орла.

ИА «Орелград»