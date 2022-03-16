В Орловской области определили приоритеты гражданской обороны

Соответствующий документ утвердил губернатор Андрей Клычков.

Распоряжение губернатора принято в соответствии с решениями Учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Итоги выполнения мероприятий гражданской обороны в 2021 году были подведены в конце декабря, тогда же был сформирован предварительный перечень задач на 2022 год. И вот теперь губернатор Андрей Клычков официально определил основные приоритетные направления деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Этот документ состоит из двух десятков пунктов. Он предусматривает, в частности, обеспечение готовности объектов гражданской обороны — защитных сооружений ГО, санитарно-обмывочных пунктов, станций обеззараживания и одежды, специализированных складских помещений. Развитие региональной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций планируется продолжить за счет внедрения современных технологий и технических средств мониторинга, прогнозирования и поддержки принятия решений.

Например, на этот год намечено оснащение ЕДДС Мценского района средствами управления гражданской обороны и оповещения, в том числе проведение монтажных работ, испытаний и введение в эксплуатацию данных средств управления и оповещения. Также предусмотрено доведение численности диспетчерского персонала единых дежурно-диспетчерских служб до минимальных требований Национального стандарта РФ из расчета круглосуточного дежурства не менее двух человек в смене.

В план включен и такой пункт, как поддержание в постоянной готовности пунктов временного размещения для пострадавшего населения. Документ ставит целью снижение количества погибших в ЧС, пожарах и на водных объектах, недопущение детской гибели и травматизма. Достижение этой цели должно быть обеспечено, в том числе, за счет оснащения автономными пожарными извещателями 100 процентов семей, находящихся в социально опасном положении, и малообеспеченных многодетных семей.

Еще одним приоритетом стало повышение результативности работы по использованию моделей и прогнозов развития возможных ЧС, происшествий и пожаров в деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Подобные прогнозы необходимы для минимизации последствий возможного материального ущерба и гибели и травмирования людей.

ИА «Орелград»