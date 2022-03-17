Магазин с просроченной икрой выявили под Орлом

Дело магазина уже рассмотрел арбитражный суд Орловской области.

До арбитражного суда региона дошли материалы административного дела, возбужденного Урицким межрайонным прокурором в отношении Урицкого же районного потребительского общества. Как следует из материалов, надзорное ведомство просило суд привлечь организацию к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ с назначением ей административного штрафа в размере 300 тысяч рублей. В обоснование заявленного требования прокуратура указала, что в ходе проверки магазина, расположенного в поселке Нарышкино, в реализации была обнаружена продукция с истекшим сроком годности.

В протоколе осмотра магазина зафиксировано, что проверку проводила эксперт управления Роспотребнадзора. Кстати, представители ответчика в суде заявили, что при проведении проверки был «грубо нарушен порядок сбора и фиксации доказательств, в связи с чем представленные прокуратурой доказательства не являются допустимыми». Также ответчик полагал, что Урицкое РАЙПО предприняло меры для недопущения совершения правонарушения. Мол, «в нарушение положений должностной инструкции продавец не осуществила своевременную проверку товаров, находящихся на реализации. Таким образом, привлечению к ответственности подлежит именно должностное лицо, допустившее нарушения требований законодательства».

Иными словами, вину организация пыталась переложить на продавца, штраф для которой был бы гораздо меньшим, чем для юрлица. Что касается проверки, то она была проведена на основании задания прокуратуры Орловской области. В результате в магазине в продаже была обнаружена просроченная икра минтая и икра трески, а также разнообразные пресервы с истекшим на момент визита проверяющих сроком годности. На весь сомнительный товар в тот же день был наложен арест, также были изъяты ценники.

Суд счел организацию виновной, однако при назначении наказания учел ее экономическое положение. По данным ответчика, убыток в торговой деятельности Урицкого РАЙПО составил 3 086 000 рублей. Ответчик также имеет кредитные обязательства на сумму 15 256 000 рублей. В результате суд пришел к выводу о возможности назначения наказания Урицкому РАЙПО не в виде штрафа, а в виде предупреждения, что и было сделано. «Указанным административным наказанием, при отсутствии отягчающих обстоятельств, достигается цель административного производства, установленная ст. 3.1 КоАП РФ, в то время как применение меры административного наказания в виде штрафа в данном случае будет носить неоправданно карательный характер», — следует из решения суда.

ИА «Орелград»