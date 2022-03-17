Мэр Орла утвердил рост тарифов на жилье

Ранее повышение цен было согласовано депутатами Орловского горсовета.

Мэр Орла Юрий Парахин узаконил повышение жилищных тарифов в областной столице. Он внес изменения в постановление администрации города Орла «О плате за помещение для собственников и нанимателей в многоквартирных домах». Сделано это было на основании решения Орловского городского Совета народных депутатов, принятого на февральской сессии. Напомним, тогда парламентарии согласовали предложенный администрацией города проект увеличения размеров жилищной платы.

Детально с новыми тарифами можно ознакомиться на сайте мэрии, где опубликовано постановление Юрий Парахина. Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения установлен по видам работ и типам домов. Например, плата за текущий ремонт общего имущества МКД состоит из отчислений на ремонт общедомовых инженерных сетей. Плата за содержание помещений состоит из оплаты услуг по техническому осмотру общедомовых инженерных сетей, кровли, чердаков, подвалов, внутридомового газового оборудования и др., платы за аварийное обслуживание, санитарное содержание и благоустройство, сбор и вывоз бытовых отходов, техобслуживание и текущий ремонт локальных котельных, содержание лифтового хозяйства. Плюс предусмотрена плата за управление многоквартирным домом.

Отметим, что санитарное содержание и благоустройство включает в себя уборку придомовой территории, дворовых санитарных установок, лестничных клеток и лифтов, дератизацию и дезинсекцию, снос аварийных деревьев, содержание детских и спортивных площадок, замену песка в песочницах, удаление наледей и сосулек с крыш. Ранее Орловский горсовет назвал решение о росте тарифов «стимулом собирать советы собственников».

«Главное слово в решении этого вопроса по-прежнему принадлежит собственникам квартир, — пояснили в пресс-службе городского парламента по итогам прошедшее сессии. — Размер этой платы… определяется по решению общего собрания собственников жилых помещений. Только если собственники помещений в многоквартирном доме на своем общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, ее должен установить орган местного самоуправления».

Добавим, что, по оценкам администрации Орла, после предложенной индексации средний размер платы за ремонт и содержание жилого помещения в городе составит 15 рублей 80 копеек за 1 квадратный метр (по благоустроенной квартире, с лифтом, центральным горячим водоснабжением, ванной, природным газом). Таким образом, ранее действовавшая плата повышается на 9,08 процента.

ИА «Орелград»