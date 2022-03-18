19-летний сын замкомандира батальона орловского ГИБДД посмертно награжден орденом Мужества

Егор Канатников погиб в ходе спецоперации на Украине.

Егор Канатников, 19-летний сын Александра Канатникова, замкомандира батальона орловского ГИБДД, посмертно награжден орденом Мужества.

По сообщению журналиста Ирины Самариной, лично знакомой с Егором и его семьей, парень служил механиком-водителем танка и погиб в ходе спецоперации на территории Украины.

«Егор был из большой, дружной семьи, где один за всех и все за одного. Мы выросли в одном подъезде с его мамой Мариной и тетей Аней. Очень мало сейчас таких дружных семей, где в воспитании детей принимают участие бабушки, дедушки, тети и дяди. И каждый вносит свой вклад: любит, ласкает, учит, приглядывает, заботится. И Егор вырос настоящим мужчиной — сильным, заботливым, любящим. Он был выпускником орловского центра ДЕСАНТНИК г.Орёл . Службу в армии считал почётным долгом», — рассказала Ирина Самарина.

Ранее орденом Мужества был награжден другой молодой орловец — Георгий Семинихин. Награда также была вручена членам семьи военного.

ИА «Орелград»