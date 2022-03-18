Остроушко рассказала о кастах, которые сформировались вокруг окружения губернатора

Публичная полемика вокруг детской областной больницы получила продолжение.

Валентина Остроушко, бывший зампред облсовета, прокомментировала ответ Станислава Шувалова на критику в адрес руководства орловских медиков, в частности — главврача детской областной больницы Людмилы Крыловой.

Напомним, ранее Остроушко заявила, что за время «правления» Крыловой из медицинского учреждения уволилось уже 69 врачей. Среди них — известный донецкий хирург Иван Журило, а также два его земляка, которые работали заведующей поликлиникой перинатального центра и заведующим эндоскопическим отделением.

В ответ на критику Станислав Шувалов, глава областного депздрава, сказал, что «эти специалисты выбрали такой путь, увольняются, когда хотят, и устраиваются, где хотят…» Также же он отметил, что взамен 69 уволившихся врачей трудоустроилось 120 новых специалистов (стаж и квалификация новичков не уточнялись).

Валентина Остроушко снова подвергла критике должностных лиц, отвечающих за орловскую медицину. По ее словам, до спецоперации никто в Москве не обращал внимания на то, что в регионах были «сформированы касты, и тот, кто был в милости у губернатора и его окружения, могли творить всё, что хотели…»

«Так была буквально уничтожена как лучшее медучреждение детская областная больница, к больным в районах не приезжали скорые, и они от этого умирали, людям не выдавали бесплатные, положенные по закону лекарства, и их самочувствие откровенно ухудшалось, чиновники воровали на закупках, и от этого медучреждения были лишены дополнительного жизненно необходимого для, пациентов оборудования… «, — рассказала Остроушко.

Кроме того, она рассказала, что после предыдущей публикации в «Орелграде» ей позвонил советник губернатора Сергей Лежнев и заверил, что он не является покровителем главврача Крыловой. Также он сообщил, что у руководства области, включая Шувалова, тоже немало претензий к руководителю детской областной больницы.

ИА «Орелград»