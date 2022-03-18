В Орле возбуждено уголовное дело за халатность в закупках льготных лекарств

Препараты были предназначены для инвалидов, имеющих право на бесплатное снабжение лекарствами.

В Орле возбуждено уголовное дело за халатность при закупке лекарств для льготных категорий граждан. В отношение чиновников из департамента здравоохранения возбуждено уголовное дело.

По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, в период с 2016 по 2022 годы чиновники не выполняли надлежавшим образом обязанности по организации проведения закупок лекарств. Из-за этого граждане, имеющие право на бесплатные лекарственные препараты, не могли своевременно получить жизненно необходимые им лекарства.

В ходе проведения прокурорской проверки «всплыл» еще один факт:

«На хранении в ГУП «Орелфармация» и в аптечных организациях на территории региона выявлены товарные запасы лекарств, закупленных и поставленных в регион в названный выше период для обеспечения льготной категории граждан, с истекшими сроками годности общей стоимостью более 17,2 млн рублей. Бездействие должностных лиц по их непредоставлению льготникам повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и причинение ущерба бюджету в особо крупном размере.

Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования. На их основании возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность)».

В настоящее время продолжается расследование. В том числе, устанавливается круг конкретных должностных лиц, причастных к произошедшему.

ИА «Орелград»