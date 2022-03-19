Орловские фермеры создали угрозу окружающей среде

Уже восемь предписаний проигнорировали орловские аграрии.

В Орловской области в текущем году аграриям выдано уже восемь повторных постановлений об устранении нарушений, выразившихся в высеве непроверенных на качество семян. Первые варианты таких предписаний аграрии попросту проигнорировали, за что понесли наказание. Свежий пример подобного нарушения привели в Территориальном управлении Россельхознадзора. Повторное предписание было выдано главе одного из орловских крестьянско-фермерских хозяйств.

Последнее было во внеплановом режиме проверено специалистами отдела государственного семенного надзора и качества зерна. Ранее этого же фермера официально обязали сеять только те семена, которые успешно прошли проверку на сортовые и посевные качества. Однако предписание исполнено не было. Индивидуальный предприниматель посеял озимую пшеницу собственного производства без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества, а это является нарушением ФЗ «О семеноводстве». В результате на фермера завели административное дело. Материалы рассмотрел мировой суд, который наказал нарушителя штрафом. В ТУ Россельхознадзора подчеркивают, что это не единичный случай.

«С начала года выявлено 23 тонны семян озимых культур, высеянных под урожай 2022 года без проверки семян на посевные качества, — рассказали в ведомстве. — Посев непроверенными семенами может повлечь за собой проникновение на поля семян неизвестного происхождения, не отвечающих требованиям государственных стандартов, засоренных в т.ч. и карантинными объектами, возбудителями болезней. Это влечет за собой возникновение угрозы причинения вреда растениям, объектам окружающей природной среды, снижению урожайности и, как следствие, снижению продовольственной безопасности».

ИА «Орелград»