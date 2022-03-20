В Орле пьяную автоледи оштрафовали на 220 тысяч рублей

Девушка села пьяной за руль иномарки и протаранила чужую легковушку.

Решение по уголовному делу вынес Заводской районный суд города Орла. Перед ним предстала местная жительница по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264.1 УК РФ. Суд установил, что она, будучи подвергнутой административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь управляла машиной, будучи нетрезвой. Интересно, что между двумя судами прошел ровно год.

Так, в феврале 2021 года мировой суд наказал эту же девушку за пьяную езду в административном порядке, поскольку тогда она впервые попалась пьяной за рулем. Ей было назначено стандартное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на полтора года. В марте 2021-го водительское удостоверение этой девушки было сдано на хранение в ДПС. Однако в первые же дни 2022 года орловчанка вновь угодила в криминальную сводку.

Было установлено, что она села за руль автомобиля марки «Хендэ Санта Фе» в состоянии опьянения. Более того, девушка не справилась с управлением и протаранила автомобиль «Лада Приора». Примечательно, что до момента ДТП она провела за рулем всего несколько минут. Это и неудивительно, учитывая то, что допустимая норма алкоголя в ее крови была превышена примерно в 10 раз, что подтвердило освидетельствование. Свою вину орловчанка признала полностью, и дело слушалось в особом порядке. Суд наказал виновницу ДТП уголовным штрафом в размере 220 тысяч рублей и лишением водительских прав сроком на 2 года.

ИА «Орелград»