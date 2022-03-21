Воровка из Орла споила и обокрала двух мужчин

Полиция снова задержала ранее судимую женщину.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимую 40-летнюю орловчанку, обокравшую двух мужчин. Возбуждены два уголовных дела по статье «кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Первый потерпевший обратился с заявлением Заводское РОВД после того, как заснул в гостях у знакомой, а проснулся без 25 тысяч рублей и мобильного телефона. Это произошло в доме по улице МОПРа.

Во втором эпизоде «улов» злоумышленницы был намного скромнее — 2 800 рублей и телефон за 10 тысяч. В данном случае мужчина познакомился с воровкой в одном из мессенджеров и сам привел ее к себе домой на переулок Бетонный.

По информации «Орелграда», задержанная не относится к так называемым «клофелинщицам». Потерпевшие засыпали после употребления алкоголя.

«Женщина призналась в содеянном. В настоящее время оперативники устанавливают местонахождение похищенного имущества, которым подозреваемая распорядилась по своему усмотрению. Гражданка задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие», — сообщила пресс-служба УМВД.

ИА «Орелград»