Алекса Орлецкого поместили под стражу за призывы к терроризму

22.3.2022 | 17:20 Закон и порядок, Новости

Ранее в сети появилось видео публичного раскаяниями «активного пользователя интернета».

Советский районный суд Орла заключил на два месяца под стражу Алексея Годунова, «активного пользователя интернета», более известного как Алекс Орлецкий.

Годунов был задержан 17 марта по подозрению в антивоенных высказываниях и оскорблениях российских военных, участвующих в спецоперации на территории Украины.

Телеграмм-канал «Орел24» выложил видеозапись, на которой Годунов раскаивается в содеянном и рассказывает, что «носит одежду с праVильной символикой, читает правильные тг-каналы «Силовики» и «Рокот».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о призывах к терроризму. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее Алекс Орлецкий был известен своими критическими стихами о губернаторе и чиновниках.

ИА «Орелград»

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