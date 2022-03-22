Подросток из ДНР побывал на экскурсии в подразделениях орловской полиции

22.3.2022 | 18:00 Видео, Закон и порядок, Новости, Общество

Ранее парню выдали российский паспорт.

14-летний подросток из ДНР, семья которого переехала в Орловскую область, побывал на экскурсии в целом ряде подразделений орловской полиции.

Речь идет о том самом парне, которому Леонид Музалевский недавно вручил паспорт гражданина РФ. Как оказалось, молодой человек мечтал о службе в полиции. Когда об этом стало известно в УМВД, было решено сделать вынужденному переселенцу сюрприз.

«Приключение началось сразу после завершения школьных уроков. За ребятами приехал экипаж ДПС, который доставил их на служебной машине в Управление ГИБДД регионального УМВД. Там юные гости побывали в музее службы, где узнали о ее становлении и развитии, о ветеранах, посмотрели бережно хранимые экспонаты. Знакомство ребят с деятельностью дорожных полицейских продолжилось в Центре автоматической фиксации административных правонарушений. Им рассказали о том, как организована работа подразделения, какие задачи выполняют его сотрудники.

Следующим подразделением, где побывали школьники, стал Центр кинологической службы регионального УМВД. Специально для Александра и его братьев было организовано показательное выступление. Гости увидели, как служебные собаки ищут подозрительные предметы, выполняют различные команды, проводят задержание «преступника», — рассказала пресс-служба УМВД по Орловской области.

Также орловские полицейские опубликовали сегодня свой видеоролик в поддержку российских силовиков, участвующих в спецоперации на Украине:

ИА «Орелград»

 

 

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