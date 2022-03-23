Потенциальный женоубийца заключен под стражу по решению суда

Меру пресечения подозреваемому выбрали в Ливнах.

Как сообщает Ливенский районный суд Орловской области, избрана мера пресечения в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ходатайство в суд подал следователь Ливенского МСО СУ СК России по Орловской области, просивший о заключении гражданина под стражу. Он указал на то, что подозреваемый в ходе допроса уже дал признательные показания.

Органы представительного следствия обвиняют его в убийстве бывшей жены. По версии следствия, трагедия произошла 15 марта 2022 года в период времени между 1.30 и 2.15 часами ночи. Драма разыгралась в квартире бывших супругов. Между ними вспыхнула ссора. В результате мужчина нанес своей экс-жене не менее четырех ударов ножом в область шеи спереди и слева. В результате полученных телесных повреждений несчастная скончалась на месте происшествия.

«В судебном заседании обвиняемый и его адвокат считали возможным избрание иной, более мягкой меры пресечения, — сообщили в суде. — Прокурор поддержал заявленное следователем ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по основаниям, изложенным в письменном ходатайстве следователя».

Дело в том, что ливенец обвиняется в совершении умышленного преступления, относящегося к категории особо тяжких. За него предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Более того, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности, имеет неснятую и непогашенную судимость за совершение преступления против личности. Он хорошо знает, что ему грозит, а потому, по мнению следствия, может скрыться от предварительного следствия и суда, иным образом воспрепятствовать установлению истины по делу.

В свою очередь защита указала на то, что обвиняемый трудоустроен, имеет постоянное место регистрации и жительства, устойчивые социальные связи. И все же суд пришел к выводу, что совокупность указанных выше обстоятельств является достаточной для удовлетворения ходатайства следователя, и не нашел оснований для избрания иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

ИА «Орелград»