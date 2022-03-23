В апреле орловские дачники получат еще одну ярмарку

В числе прочего будет продаваться посадочный материал: семена и саженцы.

Начиная со 2 апреля в Орле откроется еще одна площадка ярмарки «Хлебосольный выходной». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Она будет развернута в районе дома №122 по улице Октябрьской и будет работать с 07.00 до 15.00 по субботам и воскресеньям. Предусмотрено порядка 30 торговых мест.

«Особый интерес она (ярмарка) будет представлять для дачников, поскольку основной ассортимент составит сезонная продукция. Овощи, фрукты, зелень и посадочный материал: саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, цветы, рассада, семена растений – всё это можно будет приобрести на новой площадке», — сообщает горадминистрация.

ИА «Орелград»