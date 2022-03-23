Житель Ливен предстанет перед судом за покушение на убийство в новогоднюю ночь

23.3.2022 | 17:01 Закон и порядок, Новости

Ранее судимый мужчина нанес собутыльнику удар ножом в шею.

37-летнего жителя Ливен будут судить по статье «покушение на убийство» за пьяный инцидент в новогоднюю ночь. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Ранее судимый мужчина проводил время вместе со своей сожительницей и семейной парой, живущей по соседству. По мере распития спиртных напитков ситуация накалилась, и мужчины устроили бытовую ссору.

«Злоумышленник нанес мужчине ножом удар в область шеи. Очевидцы происшедшего вызвали скорую помощь и полицию. Потерпевшего удалось своевременно доставить в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

Следователем выполнен необходимый объем следственных и процессуальных действий, направленных на полное установление всех обстоятельств совершенного преступления, в результате чего собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщил СК.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования