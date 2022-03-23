Житель Ливен предстанет перед судом за покушение на убийство в новогоднюю ночь

Ранее судимый мужчина нанес собутыльнику удар ножом в шею.

37-летнего жителя Ливен будут судить по статье «покушение на убийство» за пьяный инцидент в новогоднюю ночь. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Ранее судимый мужчина проводил время вместе со своей сожительницей и семейной парой, живущей по соседству. По мере распития спиртных напитков ситуация накалилась, и мужчины устроили бытовую ссору.

«Злоумышленник нанес мужчине ножом удар в область шеи. Очевидцы происшедшего вызвали скорую помощь и полицию. Потерпевшего удалось своевременно доставить в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

Следователем выполнен необходимый объем следственных и процессуальных действий, направленных на полное установление всех обстоятельств совершенного преступления, в результате чего собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщил СК.

ИА «Орелград»