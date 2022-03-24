Житель Мценска сдался полиции, думая, что убил свою молодую сожительницу

Женщина получила ножевые ранения, но врачи смогли спасти ее жизнь.

В Орловской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 59-летнего мужчины. Житель Мценска нанес своей 36-летней сожительнице удары ножом и сдался полиции, думая, что совершил убийство.

На самом деле, потерпевшая осталась жива, и врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь. Поэтому уголовное дело было возбуждено по статье «покушение на убийство».

В преддверии Нового года, 26 декабря, сожители распивали спиртное у себя дома. Вечерние посиделки закончились бытовой ссорой, в ходе которой мужчина несколько раз ударил даму в область живота и спины.

«Следователем выполнен необходимый объем следственных и процессуальных действий, направленных на полное установление всех обстоятельств совершенного преступления, в результате чего собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщила пресс-служба СК.

ИА «Орелград»