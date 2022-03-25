Фонд капремонта отсудил у подрядчика неосновательное обогащение

25.3.2022 | 15:51 ЖКХ, Новости

Подрядчика обязали вернуть почти миллион рублей неотработанного контракта.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по иску  некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» к обществу с ограниченной ответственностью «Курскспецстрой 46», зарегистрированному в Курске. Истец изначально просил о взыскании 1,416 миллиона рублей. В эту сумму Фонд капремонта включил так называемое  неосновательное обогащение, пени и штраф. Уже в ходе рассмотрения дела истец неоднократно уточнял исковые требования в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ и в окончательном варианте просил взыскать с ответчика иную сумму. Ответчик против удовлетворения исковых требований возражений не представил.

Исследовав материалы дела, суд установил, что в мае 2018 года  между курской компанией и НО «РФКР» был заключен договор на проведение капитального ремонта общего имущества двух многоквартирных домов на улицах Московской и Пушкина в Орле. Стоимость работ была определена в сумме 5,874 миллиона рублей. В соответствии с договором заказчик уплатил  подрядчику аванс в размере 30 процентов.

Согласно представленным в материалы дела актам, подрядчиком были выполнены работы на сумму 4,777 миллиона рублей, а получил он 5,133 миллиона. То есть «неотработанная» сумма составила порядка 356 тысяч рублей. Фонд капремонта направил подрядчику претензию, потребовав эти деньги вернуть, но претензия была оставлена без ответа и удовлетворения. Затем фонд, ссылаясь на нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, принял решение о расторжении договора в одностороннем порядке. А еще спустя некоторое время решением УФАС по Орловской области курская фирма была включена в реестр недобросовестных подрядных организаций.

Арбитраж детально изучил обстоятельства проведения капремонта. По делу была назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Она показала, например, что работы по ремонту фасада и подвальных помещений дома №36А по улице Московской были выполнены с нарушением технологии  и организации строительного производства. «Для устранения данных дефектов и нарушений необходимо повторить комплекс работ», — заключил эксперт. Суд провел собственные подсчеты и постановил взыскать с курской фирмы в пользу орловского Фонда капремонта 608 тысяч рублей, из которых 356 тысяч составляет сумма неосновательного обогащения. Остальное – это пени за срыв сроков выполнения работ (опоздание составило почти два года) и штраф.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования