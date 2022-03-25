Фонд капремонта отсудил у подрядчика неосновательное обогащение

Подрядчика обязали вернуть почти миллион рублей неотработанного контракта.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по иску некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» к обществу с ограниченной ответственностью «Курскспецстрой 46», зарегистрированному в Курске. Истец изначально просил о взыскании 1,416 миллиона рублей. В эту сумму Фонд капремонта включил так называемое неосновательное обогащение, пени и штраф. Уже в ходе рассмотрения дела истец неоднократно уточнял исковые требования в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ и в окончательном варианте просил взыскать с ответчика иную сумму. Ответчик против удовлетворения исковых требований возражений не представил.

Исследовав материалы дела, суд установил, что в мае 2018 года между курской компанией и НО «РФКР» был заключен договор на проведение капитального ремонта общего имущества двух многоквартирных домов на улицах Московской и Пушкина в Орле. Стоимость работ была определена в сумме 5,874 миллиона рублей. В соответствии с договором заказчик уплатил подрядчику аванс в размере 30 процентов.

Согласно представленным в материалы дела актам, подрядчиком были выполнены работы на сумму 4,777 миллиона рублей, а получил он 5,133 миллиона. То есть «неотработанная» сумма составила порядка 356 тысяч рублей. Фонд капремонта направил подрядчику претензию, потребовав эти деньги вернуть, но претензия была оставлена без ответа и удовлетворения. Затем фонд, ссылаясь на нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, принял решение о расторжении договора в одностороннем порядке. А еще спустя некоторое время решением УФАС по Орловской области курская фирма была включена в реестр недобросовестных подрядных организаций.

Арбитраж детально изучил обстоятельства проведения капремонта. По делу была назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Она показала, например, что работы по ремонту фасада и подвальных помещений дома №36А по улице Московской были выполнены с нарушением технологии и организации строительного производства. «Для устранения данных дефектов и нарушений необходимо повторить комплекс работ», — заключил эксперт. Суд провел собственные подсчеты и постановил взыскать с курской фирмы в пользу орловского Фонда капремонта 608 тысяч рублей, из которых 356 тысяч составляет сумма неосновательного обогащения. Остальное – это пени за срыв сроков выполнения работ (опоздание составило почти два года) и штраф.

ИА «Орелград»