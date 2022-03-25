Орловский суд оставил Веронику Каткову в реестре СМИ-иноагентов

25.3.2022 | 17:04 Закон и порядок, Новости, Политика

Советский райсуд отказал Катковой в удовлетворении заявленных требований.

Советский районный суд города Орла оставил правозащитника Веронику Каткову в реестре иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Напомним, сразу после сентябрьских выборов в Госдуму Министерство юстиции пополнило соответствующий реестр, включив в него в том числе активистов движения «Голос», фиксировавших нарушения, допущенные в ходе избирательного процесса. Впервые за время существования реестра СМИ-иноагентов туда были включены физлица, в том числе — Вероника Каткова из Орла.

Считая действия властей неправомочными, Каткова обратилась в суд с исковым заявлением о признании незаконным распоряжения Минюста.

По сообщению пресс-службы Советского райсуда, накануне, 24 марта, было принято решение об отказе в удовлетворении заявленных требований.

ИА «Орелград»

Читайте также:

Орловчанку Веронику Каткову признали иноагентом

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования