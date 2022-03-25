Орловский суд оставил Веронику Каткову в реестре СМИ-иноагентов

Советский райсуд отказал Катковой в удовлетворении заявленных требований.

Советский районный суд города Орла оставил правозащитника Веронику Каткову в реестре иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Напомним, сразу после сентябрьских выборов в Госдуму Министерство юстиции пополнило соответствующий реестр, включив в него в том числе активистов движения «Голос», фиксировавших нарушения, допущенные в ходе избирательного процесса. Впервые за время существования реестра СМИ-иноагентов туда были включены физлица, в том числе — Вероника Каткова из Орла.

Считая действия властей неправомочными, Каткова обратилась в суд с исковым заявлением о признании незаконным распоряжения Минюста.

По сообщению пресс-службы Советского райсуда, накануне, 24 марта, было принято решение об отказе в удовлетворении заявленных требований.

ИА «Орелград»

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