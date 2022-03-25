Расстройство психики нашли у орловца, «заминировавшего» школу

Молодой человек признался, что действовал осознанно, «минируя» социальный объект.

Вступил в силу приговор суда, вынесенный в конце декабря Урицким районным судом Орловской области. Перед ним предстал местный житель, у которого экспертная комиссия выявила признаки расстройства психики в форме умственной отсталости легкой степени с нарушением поведения. Впрочем, заключение экспертов многое объясняет. Орловец был признан виновным в совершении преступления предусмотренного частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, а вина его выразилась в том, что он по телефону «заминировал» социальный объект.

Произошло это еще в августе 2020 года. В шестом часу дня в Центр обработки вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» поступил звонок. Звонивший представился Ильей Антоновичем (чужим именем) и заявил, что в музыкальной школе в поселке Шаблыкино заложена бомба. Диспетчер принял это сообщение и тут же передал его оперативному дежурному полиции. Данный сигнал был зарегистрирован в книге учета сообщений о происшествиях и преступлениях. Для разбирательства на место происшествия выехали сотрудники полиции и МЧС.

При осмотре здания музыкальной школы и прилегающей к нему территории взрывчатые вещества и взрывные устройства обнаружены не были. Тем не менее, как установил суд, «телефонный террорист» своими преступными действиями отвлек силы и средства, нарушив нормальный ритм работы сотрудников полиции и МЧС. Ведь они были вынуждены заниматься проверкой заведомо ложного сообщения об акте терроризма, отвлекая внимание от борьбы с действительными преступлениями и ликвидации последствий происшествий.

Подсудимый виновным себя признал полностью, в содеянном раскаялся. Он рассказал, что в тот день находился с матерью у бабушки в деревне, после чего вернулся в Шаблыкино, где купил и выпил спиртное. Алкоголь и толкнул его на странный поступок – молодой человек позвонил со своего телефона по экстренному номеру и заявил о бомбе, после чего отправился обратно к бабушке. Впрочем, на выезде из поселка Шаблыкино, возле АЗС, он был задержан сотрудниками полиции. В суде подсудимый также пояснил, что свои действия он совершал осознанно, при этом понимал, что фактически его действия является угрозой обществу.

В ходе судебного разбирательства были исследованы документы, характеризующие личность подсудимого. Так, было установлено, что у него диагностирована умственная отсталость легкой степени с нарушением поведения. Он состоит на учете у врача-психиатра. При этом, по заключению комиссии судебно-психиатрической экспертизы, его состояние «определяло затрудненное понимание подэкспертным конечных результатов своих действий».

Что касается вердикта, то молодой человек был приговорен к трем годам лишения свободы условно с установлением испытательного срока на два года. Суд запретил ему посещать места общественного питания, в которых разрешено потребление алкогольной продукции. Также ему назначена мера медицинского характера в форме принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Были удовлетворены и гражданские иски полиции и МЧС, согласно которым осужденный должен возместить понесенные ими расходы на проверку ложного вызова.

ИА «Орелград»