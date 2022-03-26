Мценский парк «прекращает» свое существование

Городской парк культуры и отдыха станет частью Дворца культуры.

Администрация Мценска приняла решение о реорганизации муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры» (МБУ «МДК»). К нему будет присоединено муниципальное бюджетное учреждение «Мценский городской парк культуры и отдыха» (МБУ «МПиКО»). Как следует из постановления мэрии, решение принято «в целях оптимизации системы муниципальных бюджетных учреждений культуры, создания необходимых условий для получения качественных услуг сфере культуры и эффективного использования кадровых, финансовых, материально-технических и управленческих ресурсов». Предложение об объединении парка и дворца исходило от местного отдела культуры и социальной политики.

Мэрия постановила провести реорганизацию в срок до 31 мая 2022 года. «МДК» станет официальным правопреемником «МПиКО». Последнее прекратит свое существование. При этом основные цели его деятельности «по наследству» перейдут к Дворцу культуры, то есть администрация дворца, а не администрация парка, будет теперь заниматься парковыми вопросами. Наименование реорганизованного учреждения остается прежним: «Муниципальное бюджетное учреждение «Мценский Дворец культуры». Его учредителем станет администрация Мценска.

Власти также утвердили план мероприятий по реорганизации указанных муниципальных бюджетных учреждений. Так, будут подготовлены новые версии устава МБУ «МДК» и муниципального задания для него на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы. Соответствующее письменное уведомление будет направлено в Межрайонную налоговую инспекцию №9. Кроме того, мэрия обещает письменно известить о прекращении деятельности МБУ «Мценский парк культуры и отдыха» кредиторов и работников самого учреждения.

ИА «Орелград»