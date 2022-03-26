Орловец сжег автомобиль, чтобы «стереть» отпечатки пальцев

Автомобиль был ранее угнан молодым человек, решившим покататься на нем.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое рассмотрел Глазуновский районный суд Орловской области. Местный житель признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.166 и ч.2 ст.167 УК РФ. Они относятся к категории преступлений против собственности. Оба преступных эпизода связаны друг с другом. Произошло все ночью 21 мая 2021 года. Около часа ночи молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, «прогуливался» по улицам родного поселка.

Он увидел припаркованный автомобиль ВАЗ и тут же решил угнать его, чтобы, с его слов, просто покататься по улицам. Злоумышленник взломал водительскую дверь, сел на водительское сидение, затем голыми руками сломал замок зажигания, замкнул провода и запустил двигатель. «Катался» подсудимый на протяжении примерно двух часов, после чего выехал из поселка, съехал на грунтовую дорогу и, не справившись с управлением, протаранил дерево.

Разбитую машину угонщик решил бросить после того, как выехать с обочины ему не удалось. Он испугался, что его могут найти по отпечаткам пальцев. Вместо того чтобы их стереть, злоумышленник автомобиль уничтожил. Он обильно полил водительское сиденье жидкостью для розжига, которую обнаружил в багажнике, а затем поджег ее с помощью зажигалки. В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления признал в полном объеме.

Молодой человек еще раз в суде подтвердил, что «решил сжечь данный автомобиль, чтобы не нашли его отпечатки пальцев». Что дальше происходило с данным автомобилем, ему было неизвестно. Кстати, задержали его только спустя два месяца после угона. При задержании сотрудники полиции и рассказали подсудимому, что угнанный автомобиль был найден сгоревшим. По совокупности преступлений суд приговорил угонщика к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

ИА «Орелград»