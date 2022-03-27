Жителям Орла вернут 31 миллион рублей после проверки деклараций

В Орле почти на 40 процентов выросли налоговые вычеты населению.

Инспекция ФНС России по городу Орла подвела итоги камеральных проверок, проведенных за первые два месяца 2022 года ее сотрудниками. Сообщается, что эти проверки затронули около 3000 деклараций по форме 3-НДФЛ, в том числе 386 деклараций по обязательному декларированию полученных доходов (последний показатель на 180 деклараций превысил уровень аналогичного периода 2021 года). По результатам проведенной контрольной работы было начислено налогов на 30 миллионов рублей, что на 28 миллионов больше, чем годом ранее.

«Кроме того, за отчетный период было выдано более 100 уведомлений о подтверждении права на имущественный и социальный налоговые вычеты, воспользовались возможностью получения налогового вычета в упрощенном порядке 30 человек, — сообщает ИФНС по городу Орлу. — По итогам проведенных камеральных налоговых проверок деклараций по форме 3-НДФЛ по заявленным налоговым вычетам суммы к возврату составили 31,2 миллиона рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 8,6 миллиона, или на 37,8 процента».

Ведомство также дало советы жителям Орла, которые помогут избежать ошибок при заполнении деклараций. Прежде всего, налоговики рекомендуют пользоваться бесплатной программой «Декларация», размещенной на сайте ФНС России. Найти ее можно в разделе «Программные средства». Заполнить декларацию и отправить ее в режиме онлайн можно и при помощи популярного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». В этом случае программа автоматически переносит в декларацию персональные сведения о налогоплательщике и сведения о полученных им доходах и налоге на доходы физических лиц. Программа имеет удобный и понятный интерфейс, подчеркивают в ИФНС, что позволяет избежать ошибок при заполнении налоговой декларации.

ИА «Орелград»