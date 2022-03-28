Валаам поможет Орлу отпраздновать Пасху

Власти города определились с программой торжественных мероприятий.

Мэр Орла Юрий Парахин издал постановление о проведении мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, в целях сохранения духовно-нравственных ценностей. Судя по утвержденному мэром плану, празднование пройдет в Орле под знаком Валаама. Так, планом предусмотрена работа фотовыставок «Свет Валаама» и «Дивный остров Валаам», открытие которых предусмотрено с участием хора Валаамского монастыря, который затем даст в Орле праздничный концерт.

Также план включает в себя видеопоздравление орловцев от руководителей Орловской области и города Орла, митрополита Орловского и Болховского Тихона. В список мероприятий включено проведение мастер-классов и размещение баннеров, посвященных празднованию Пасхи. Кроме того, будет подготовлен видеоролик для демонстрации на светодиодном экране на площади Ленина, которая станет центром торжеств.

В связи с празднованием Пасхи Юрий Парахин запретил стоянку транспортных средств 25 апреля 2022 года в период с 00 часов до 21 часа по улице Горького от улицы Брестской до площади Ленина и от площади Ленина до улицы Пионерской, а также по улице Пролетарская гора и переулку Почтовому. Движение транспортных средств там же будет запрещено 25 апреля с 17 до 21 часа. Запрет на движение автомобилей 25 апреля с 00 часов до 21 часа также затронет участок дороги, проходящей от дома №43 по улице Ленина до дома №2 по площади Ленина.

УМВД России по городу Орлу и областному ГИБДД мэр Парахин рекомендовал принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения мероприятий. МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» поручено установить временные дорожные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств, с установкой таблички «Работает эвакуатор».

ИА «Орелград»