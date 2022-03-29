Под Орлом нетрезвый мужчина поколотил соседку палкой

Как минимум два удара пришлись потерпевшей по затылку.

Миром завершилось судебное разбирательство по уголовному делу, возбужденному в прошлом году в отношении жителя Малоархангельского района Орловской области. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.112 УК РФ, то есть в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека. Потерпевшей стала соседка данного гражданина, для разговора с которой мужчина использовал «оружие».

Инцидент произошел в мае 2021 года. Около десяти часов вечера подсудимый находился во дворе своего дома, он был нетрезв. На шум к нему пришла недовольная соседка. Между мужчиной и женщиной тут же вспыхнула словесная перебранка. Победу одержал нетрезвый сосед, но только потому, что он применил физическую силу и «оружие». Как следует из материалов уголовного дела, мужчина схватил палку и начал колотить ею соседку. Не менее двух ударов пришлись по затылку потерпевшей, причем эти удары наносились со значительной силой. Еще один удар угодил по кисти женщины.

Соседке пришлось пройти довольно долгий курс лечения. Несмотря на это, когда уголовное дело дошло до суда, она подала заявление и попросила обидчика простить. Женщина заявила, что они с соседом примирились, претензий к нему она больше не имеет, а причиненный преступлением вред обвиняемый загладил в полном объеме. Учитывая мнение сторон, отсутствие криминального прошлого у подсудимого, а также положительную характеристику, которую ему выдала сельская администрация, суд прекратил производство по уголовному делу.

ИА «Орелград»