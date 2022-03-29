В Орловской области возбуждено еще одно уголовное дело против «подрядчика-фаворита» Клычкова

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное с использованием служебного положения».

В Орловской области возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное с использованием служебного положения» в отношении подрядчика, использовавшего в своей работе строительные материалы несоответствующего качества.

Речь идет о реализации национального проекта «Жилье и городская среда», проверку которого организовала Ливенская межрайонная прокуратура.

«Установлено, между Администрацией г. Ливны и ООО «Техспецкомплект» в рамках реализации вышеуказанного национального проекта был заключен контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк Машиностроителей».

Однако подрядчик, преследуя цель незаконного обогащения, при его исполнении использовал строительные материалы несоответствующего качества, указав, при этом, в итоговых документах недостоверные сведения о применении более дорогих по стоимости составляющих», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Ранее у силовиков возникли вопросы к тому же подрядчику по ремонту Площади Маршала Жукова. Компания, учредителем которой является Светлана Маркина, подозревается также в необоснованном завышении цен на стройматериалы.

Отметим, что в орловских СМИ компания «Техспецкомплект» приобрела репутацию «подрядчиков-фаворитов» действующего губернатора. Именно с приходом в регион Клычкова «Техспецкомплект» начал получать многомиллионные подряды.

ИА «Орелград»