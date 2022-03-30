Орловские чиновники, отправившие сирот в бараки, получили реальные сроки

30.3.2022 | 17:37 Закон и порядок, Новости

Осужденные пытались оспорить решение Кромского районного суда.

Орловский областной суд оставил в силе приговор чиновникам, расселивших сирот в бараках. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, ранее троих чиновников из Троснянского района приговорили к реальным тюремным срокам за аферу в сферу предоставления жилья сиротам. Осужденные пытались оспорить это решение в судебной коллегии областного суда, но получили отказ.

В период с конца 2017 по середину 2018 годов чиновники за бюджетные деньги купили восемь непригодных для проживания помещений и передали их сиротам. Ущерб бюджету району составил тогда 8 миллионов 250 тысяч рублей.

Кромской районный суд приговорил замглавы районной администрации на 5 лет тюремного заключения, двух его подчиненных «посадили» на три с половиной и три года соответственно. Областной суд подтвердил правомочность приговора.

ИА «Орелград»

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