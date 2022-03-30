Прокурор потребовал ужесточить борьбу с наркотиками

Принимаемых в регионе мер недостаточно, считает глава областной прокуратуры.

На Координационном совещании, прошедшем в прокуратуре Орловской области, силовики обсудили состояние работы по раскрытию и расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что в регионе проводится значительная работа по профилактике наркопреступности: в 2021 году на фоне снижения общего числа зарегистрированных преступлений на 4,7 процента было пресечено 549 преступлений в указанной сфере. Удельный вес наркопреступлений от общего количества зарегистрированных преступлений снизился на 0,4 процента по сравнению с предыдущим годом и составил 6,7 процента.

«Тяжкие и особо тяжкие составы имеют 422 преступления, что на 8,5 процента меньше, чем в предыдущем году, — говорится в сообщении прокуратуры региона. — Раскрываемость наркопреступлений возросла и составила 54,8 процента. Нераскрытыми остались 223 преступления. За два месяца 2022 года на территории области зарегистрировано 84 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, раскрываемость составила 83,3 процента».

Комментируя озвученные цифры, прокурор Орловской области Алексей Тимошин заявил, что «принимаемых мер недостаточно». По его мнению, работу в этом направлении следует активизировать. Он акцентировал внимание и на том, что орловскими прокурорами выявляются «факты формализма со стороны правоохранительных органов и длительного непроведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений».

При этом объективных препятствий для проведения такой работы у полиции, по мнению прокуратуры, нет. Критике подверглась и работа по пресечению распространения в интернете информации о возможности приобретения наркотических средств. Ее на совещании также назвали недостаточной. Были озвучены и другие дискуссионные факты. Например, сообщается, что в 2021 году в регионе прокурорами было отменено 108 необоснованных решений об отказе в возбуждении уголовного дела о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, а также пресекались факты укрытия от учета преступлений.

«По выявленным нарушениям при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о наркопреступлениях, законодательства об оперативно-розыскной деятельности при раскрытии преступлений данной категории в истекшем году прокурорами внесено 27 требований и 7 представлений, по результатам рассмотрения которых виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщает прокуратура региона. — Прокурор области потребовал принять меры к усилению ведомственного контроля за законностью при проведении процессуальных проверок по данным фактам и расследовании уголовных дел».

ИА «Орелград»