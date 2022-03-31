Дело о мошенничестве в орловской «Школе милиции» передано в суд

31.3.2022 | 15:04 Закон и порядок, Новости

Жительница Шаблыкино заплатила 800 тысяч рублей за поступление ее сына «Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова».

Железнодорожный районный суд Орла рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении начальника финансово – экономического отдела ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова», двух бывших сотрудниц полиции, а также жительницы Орла которые взяли крупную взятку за устройство абитуриента в «Школу милиции».

«По версии следствия, обвиняемые, в период времени с 01.02.2021 по 15.03.2021, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства жительницы п. Шаблыкино  в сумме 800 000 рублей, за якобы оказание ей помощи в поступлении ее сына в ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова»,  не имея при этом реальной возможности оказания содействия парню в успешной сдаче вступительных экзаменов для  поступления в Институт МВД России», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В настоящее время расследование завершено, и злоумышленницы предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования