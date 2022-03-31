Дело о мошенничестве в орловской «Школе милиции» передано в суд

Жительница Шаблыкино заплатила 800 тысяч рублей за поступление ее сына «Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова».

Железнодорожный районный суд Орла рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении начальника финансово – экономического отдела ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова», двух бывших сотрудниц полиции, а также жительницы Орла которые взяли крупную взятку за устройство абитуриента в «Школу милиции».

«По версии следствия, обвиняемые, в период времени с 01.02.2021 по 15.03.2021, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства жительницы п. Шаблыкино в сумме 800 000 рублей, за якобы оказание ей помощи в поступлении ее сына в ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова», не имея при этом реальной возможности оказания содействия парню в успешной сдаче вступительных экзаменов для поступления в Институт МВД России», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В настоящее время расследование завершено, и злоумышленницы предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве.

ИА «Орелград»