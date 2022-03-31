Под Орлом произошло лобовое столкновение грузовика и легковушки

31.3.2022 | 12:38 Закон и порядок, Новости

Водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения.

Сегодня ночью на трассе М-2 «Крым» произошло лобовое столкновение автомобиля «Киа Спектра» и грузовика «Исудзу». Пострадал один человек.

По информации пресс-службы УГИБДД, в 01.50 водитель грузовика ехал со стороны Курска в направлении Москвы. В районе 372-го километра трассы М-2 «Крым» он врезался в автомобиль «Киа», который ехал во встречном направлении.

28-летний водитель «Киа Спектра» получил травмы, но после медицинского осмотра был отпущен.

ИА «Орелград»

 

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