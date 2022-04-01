Карантин по АЧС введен в нацпарке «Орловское полесье»

Ограничительные мероприятия введены в соответствии с указом губернатора.

Губернатора Андрей Клычков издал указ об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельных территориях Орловской области. Решение принято на основании протокола испытаний Орловской испытательной лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» от 24 марта 2022 года и представления начальника областного управления ветеринарии от 25 марта 2022 года.

Инфицированным объектом по африканской чуме свиней объявлен земельный участок площадью 4 квадратных метра (на котором был обнаружен павший дикий кабан), расположенный на территории федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Орловское полесье» Алехинского сельского поселения Хотынецкого района. Там установлены ограничительные мероприятия. В частности, на период действия карантина запрещено посещение опасной территории посторонними лицами, кроме специалистов государственной ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликвидации инфицированного объекта.

Главе Хотынецкого района губернатор рекомендовал обеспечить работу по пресечению неправомерной реализации живых животных и животноводческой продукции на розничных рынках и ярмарках, в том числе на ярмарках выходного дня, а также в иных местах скопления граждан. Директору нацпарка «Орловское Полесье» на период действия карантина рекомендовано проведение мероприятий по регулированию численности (отстрелу и отлову) дикого кабана, отбору и доставке биоматериала для проведения лабораторного мониторинга для выявления возможной циркуляции вируса АЧС от добытых и обнаруженных павших особей диких кабанов. Также ему поручено провести обследование территории нацпарка в целях выявления захоронений павших свиней и случаев падежа диких кабанов.

ИА «Орелград»