Конкурс чтения сказок проведут в Орле

Форум пройдет в рамках фестиваля студенческих и любительских театров.

В Орле завершается прием заявок на участие в областном конкурсе художественного чтения «Мир сказок». Он пройдет в рамках фестиваля- конкурса студенческих и любительских театров России «Бархат кулис — 2022», а также в рамках Года культурного наследия народов России. Организатором выступает Орловский областной центр народного творчества. Основными целями конкурса являются активизация и стимулирование творческой деятельности, популяризация чтецкого искусства, а также приобщение детей и молодежи к литературному наследию, театральному искусству, воспитание художественного вкуса и понимания поэзии.

Ну а главные задачи организаторы видят в выявлении лучших чтецов и предоставление им возможности для самовыражения их таланта. Конкурс проходит в два этапа. Первый этап – отборочный – стартовал в январе. Он является заочным. На этом этапе организаторы принимают заявки от участников — видеозаписи выступлений. По его итогам жюри определит участников, которые пройдут во второй этап конкурса, проведение которого намечено на 30 апреля 2022 года. О месте и времени проведения заключительного этапа и награждения победителей оргкомитет сообщит дополнительно.

В областном конкурсе художественного чтения могут принять участие воспитанники театральных студий. Предусмотрено две номинации: «Читаем сказки» (исполнение сказок народов России) и «Тебе, театр…» (исполнение произведений, стихотворений о театре классиков и современных авторов). Конкурс предполагает сольное или коллективное выступление, поэзию и прозу. Допускаются музыкальное и художественное оформление выступления. Оценка участников конкурса будет проводиться по пятибалльной системе. Критерии оценки самые разные: владение техникой и средствами выразительного чтения (дикцией, интонацией, темпом речи, чистотой русского языка, соблюдение логических пауз и логических ударений), правильное литературное произношение, сценическая культура, яркость, оригинальность и доступность. Не менее важна будет лаконичность исполняемого произведения, ведь на него отводится максимум 5 минут.

ИА «Орелград»