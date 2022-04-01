Новость о строительстве орловского производства «космического фастфуда» оказалась первоапрельской шуткой

Ранее сообщалось о том, что космонавт Александр Мисуркин, якобы, возглавит производство космической еды в Орловской области.

Сегодняшняя новость о том, что в Орловской области будет построен завод по производству «фастфуда для космонавтов», оказалась первоапрельской шуткой. Об этом сообщило издание «Орелтаймс» со ссылкой на свои источники.

Ранее правительственный телеграмм-канал «ТЕЛЕГРАММЫ иZ ОРЛА» сообщил о том, что космонавт Александр Мисуркин, вчера окончивший свою карьеру в отряде космонавтов Роскосмоса, продолжит карьеру в качестве главного консультанта орловского производства:

«Масштабный проект согласован с корпорацией «Роскосмос» и сможет выпускать до 10 тонн продукции в год, что позволит полностью обеспечить потребности всех космонавтов. Среди планируемой к выпуску продукции в специальных тюбиках будут первые и вторые блюда, каши, напитки, десерты и даже космический фаст-фуд. Также завод будет производить мелкофасованное порционное питание для подводного флота МО РФ, спасательных служб МЧС и иных особых служб. Завод построят на территории ОЭЗ.

Главным консультантом проекта станет Герой России, почетный гражданин города Орла Александр Мисуркин, который 31 марта завершил свою деятельность в качестве члена отряда космонавтов. Его опыт поможет сформировать полноценное меню и приспособить его к бытовым условиям невесомости».

ИА «Орелград»

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