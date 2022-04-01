В Орле подсчитали естественные потери населения

Регион за год по разным причинам потерял более 16 тысяч жителей.

Правительство Орловской области обнародовало данные о демографической ситуации в регионе по итогам прошедшего года. Как и в предыдущие годы, она характеризовалась процессом естественной убыли населения. Согласно данным, приведенным в правительственном бюллетене социально-экономического развития, в прошлом году число умерших в Орловской области превысило число родившихся в 2,8 раза.

«Число родившихся в январе-декабре 2021 года относительно аналогичного периода 2020 года уменьшилось на 341 человека, или на 5,9 процента, и составило 5394 человека, — говорится в правительственном вестнике. — Количество умерших увеличилось на 1833 человека, или на 13,9 процента относительно января-декабря 2020 года, и составило 15 064 человека».

Также специалисты подсчитали, что в отчетном периоде времени миграционная убыль населения составила 1037 человек. В другие субъекты Российской Федерации из Орловской области выбыло на 2263 человека больше, чем прибыло в регион. При этом, что стало уже традиционным явлением, сложилось положительное сальдо международной миграции, которое составило плюс 1226 человек. Таким образом, по естественным причинам и по причинам миграции регион за год потерял около 16,1 тысячи своих жителей.

ИА «Орелград»