Дело о навязывании орловцам микрокредитов дошло до Воронежа

Суд рассмотрел жалобу микрофинансовой организации на действия антимонопольщиков.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже рассмотрел жалобу микрофинансовой организации на действия сотрудников Орловского УФАС. Как сообщили в пресс-службе этого ведомства, в первой инстанции жалоба слушалась в орловском арбитраже, который признал ненадлежащей рекламу микрофинансистов. Распространяли они ее посредством рассылки смс-сообщений.

«Ранее в адрес управления обратился заявитель, указав, что на его абонентский номер поступила реклама микрокредитной компании с информацией об одобрении займа и предложением подписать договор на сайте, — сообщает пресс-служба Орловского УФАС России. — Предварительного согласия на получение указанной рекламы заявитель не давал, ранее ни в какие микрокредитные организации за получением займа не обращался».

По жалобе простого гражданина было возбуждено антимонопольное дело. Его рассмотрела специально созданная комиссия. Она пришла к выводу, что спорное смс-сообщение представляет собой нарушение требований части 1 статьи 18 Закона «О рекламе». В результате комиссия вынесла решение и признании такой рекламы ненадлежащей и выдала распространителю предписание о прекращении спам-рассылки на абонентский номер заявителя. Микрофинансисты оспорили это решение в суде, но проиграли уже в двух инстанциях.

Отметим, что все чаще судиться с финансовыми организациями приходится и другим ведомствам. Так, по данным регионального управления ФССП России, в 2021 году на рассмотрении в судах находилось 1085 административных исковых заявления об оспаривании постановлений, действий и бездействия сотрудников этой службы. Из них удовлетворено было только 24 заявления. По сравнению с предыдущим годом в процентном отношении рост общего количества исковых заявлений составил 61,5 процента.

Увеличение количества административных исковых заявлений произошло в связи с их массовым предъявлением в суды Орловской области взыскателями, в роли которых выступают различные микрофинансовые и микрокредитные организации. Судя по статистике, особого успеха эти истцы не имеют, вероятно, их цель изначально заключалась в организации массового потока исков и не только их. Так, в службе судебных приставов зафиксировали и увеличение числа жалоб, поданных в прошлом году в областное управление на сотрудников службы. Здесь также отмечается, что очень активно в этом отношении стали вести себя микрокредитные и коллекторские организации.

ИА «Орелград»