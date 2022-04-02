Объемы строительства жилья на Орловщине выросли почти в 1,8 раза

Свою работу заметно активизировали организации-застройщики.

Аналитики Орелстата оценили объемы жилищного строительства в Орловской области по итогам января-февраля 2022 года. Сообщается, что за указанный период времени организациями и индивидуальными застройщиками было построено 977 благоустроенных жилых помещений общей площадью 80 316 квадратных метров. Статистики отмечают, что результаты текущего года превзошли показатель аналогичного периода прошлого года на 77,8 процента. Иными словами, в регионе построено жилья почти в 1,8 раза больше, чем год назад.

«Организациями-застройщиками сдано в эксплуатацию 715 квартир общей полезной площадью 38 953 квадратных метров в четырех жилых зданиях, — сообщает Орелстат. — Населением за счет собственных и привлеченных средств построено 262 жилых дома общей полезной площадью 41 363 квадратных метра, что составляет 51,5 процента от всей площади жилья, введенного в январе-феврале 2022 года».

Оценивая частную застройку, аналитики обращают внимание и на такой факт: 31 жилой дом площадью 3336 квадратных метров в этом году был построен на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. Закон это разрешает. Добавим, что население региона несколько снизило свою строительную активность. Объемы ввода частного жилья в Орловской области по сравнению с прошлым годом снизились на 8,4 процента.

ИА «Орелград»