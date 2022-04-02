Орловские дети встретили весну «Веселыми стартами»

Спортивный фестиваль прошел сегодня в ОГФСО «Юность России».

Ученики 2-4 классов орловских школ приняли участие во втором этапе традиционного фестиваля «Веселые старты». Спортивное мероприятие прошло сегодня, второго апреля, в ОГФСО «Юность России». Поддержку состязанию оказало ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой».

«От участников состязаний требовалось пройти дистанцию. Причем не только в командном зачете, но и личном. И каждая команда прошла испытание на крепость рук и надежность ног на своем нелегком пути к победе. Вот где пригодился этот спортивный дух, когда все за одного и один за всех!

Увлеченные общим делом, старались все, ну а болельщики не жалели ладоней, поддерживали аплодисментами, «кричалками», воздушными приветами. Четко и профессионально работали судьи на спортивной передовой, доставляя до жюри результаты — минуты, секунды, штрафные очки», — рассказали об атмосфере мероприятия в пресс-службе «Орелстроя».

«Приятно осознавать, что у нас подрастает такая вовлеченная и спортивная молодежь, для которой команда — не просто слово, а единство духа и вера в победу!», — поздравила победителей директор фонда «Созидание» Екатерина Пухликова.

Сообщается, что третий этап соревнований состоится в мае.

ИА «Орелград»