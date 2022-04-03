Жителям Орла покажут большую поганку

3.4.2022 | 18:00 Культура, Новости

В областном центре в течение месяца будет работать выставка «Пернатые соседи».

Орловский областной краеведческий музей объявил о старте выставки «Пернатые соседи», посвященной Международному дню птиц. Она будет открыта до 1 мая 2022 года. Посетителям стоит помнить о том, что в музее соблюдается масочный режим. Организаторы напомнили, что День птиц в нашей стране отмечают с 1927 года. Этот праздник приурочен к появлению первых перелетных птиц. Ежегодно в нашей стране выбирается птица года.  В 2022 году Союз охраны птиц России избрал таковой года домового воробья. Эта небольшая птичка известна практически каждому. Однако орнитологи бьют тревогу: численность домового воробья в последние десятилетия повсеместно снижается, а причины этого остаются для ученых тайной. Впрочем, выставка посвящена отнюдь не только воробью.

«Вниманию посетителей будут представлены разнообразные виды птиц, — пояснили в Орловском краеведческом музее. — Среди них можно будет увидеть как домашних птиц (обыкновенного гуся и некоторые породы кур), так и представителей дикой природы: утонченного черного коршуна и даже большую поганку (чомгу). Эти птицы встречаются в Орловской области».

Посетители познакомятся и с экзотикой. Их вниманию будут представлены чучела грифовой цесарки, золотого фазана, малайского павлина-фазана и многих других птиц, которых на Орловщине в дикой природе не встретишь. Эти экспонаты для выставки были предоставлены из частной коллекции мастера-таксидермиста Евгения Ноздрина. Свои места на стендах экспозиции также займут коллекции птичьих яиц и гнезд из фондов музея. Они, как говорят организаторы, «являются ярким примером цветового разнообразия кладок, замысловатости и многообразия гнездовий пернатых нашего края».

ИА «Орелград»

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