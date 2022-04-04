В Орле жилищные «сиротские» сертификаты не дадут алкоголикам и наркоманам

Власти региона утвердили условия выдачи сертификатов на жилье.

Правительство Орловской области утвердило порядок выдачи сертификата, удостоверяющего право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на предоставление им бюджетной выплаты на приобретение жилья. Это новая для Орловской области мера социальной поддержки детей-сирот. Считается, что она поможет упростить процедуру приобретения жилья и гарантирует защиту прав граждан. Право на получение такого сертификата имеют заявители, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в соответствии с Законом Орловской области «О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот».

Жилье, приобретаемое ими на основании сертификата, должно соответствовать следующим требованиям: находиться на территории Орловской области; быть пригодным для проживания; отвечать установленным правилам и нормам; быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта. Общая площадь жилья должна быть не менее площади, установленной региональным законодательством.

Сироты вправе за счет сертификата приобретать жилье на договорных условиях у любых физических и юридических лиц, а также заключать договоры участия в долевом строительстве многоквартирных домов. При этом им разрешено дополнительно использовать собственные сбережения или заемные средства, а также средства материнского (семейного) капитала. Приобретаемое жилье оформляется в собственность сироты. Исключение составляют случаи, когда используется материнский капитал. Тут жилье оформляется в общую собственность заявителя и членов его семьи с определением размера долей по соглашению.

Выдача жилищного сертификата возможна только при соблюдении ряда обязательных условий. Так, сирота должен быть включен в список очередников на жилье и ему должно быть не менее 23 лет. Также обязательным является условие отсутствия у заявителя неснятой или непогашенной судимости, фактов уголовного преследования (за исключением уголовного преследования, прекращенного по реабилитирующим основаниям).

Кроме того, сирота не должен состоять на учете в организациях системы здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании. Обязательным требованием также является отсутствие вступившего в законную силу решения суда об ограничении заявителя в дееспособности или признании его недееспособным. Что не менее важно, сирота на дату подачи заявления на получение сертификата должен непрерывно в течение не менее 12 месяцев трудиться, либо обучаться по очной форме. Впрочем, действие данного пункта не распространяется на неработающих трудоспособных заявителей, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом.

В случае неиспользования жилищного сертификата в течение срока его действия сирота имеет право повторно в очередном финансовом году обратиться за ним в уполномоченный орган. Жилищный сертификат не является ценной бумагой и не подлежит передаче третьим лицам.

ИА «Орелград»