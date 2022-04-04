Юный водитель погиб в страшной аварии под Орлом

Еще трое молодых людей пострадали.

В субботу, 2 апреля, 19-летний парень погиб, врезавшись на автомобиле в световую опору. В салоне находилось еще трое юношей, они пострадали.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, в 23.15 на 201-м километре трассы «Калуга-Перемышль-Белев» 19-летний водитель «Дэу Ланос» потерял управление автомобилем, вылетел с трассы и врезался в световую опору.

В салоне было трое пассажиров 18-19 лет, всех их привезли в Орловскую областную клиническую больницу. Водителю помочь не удалось, и он скончался. Один из его пассажиров был госпитализирован с травмами.

Еще два молодых парня также получили травмы, но после медицинских осмотров они были отпущены.

ИА «Орелград»