Клычков рассказал о боевых вертолетах в орловском небе

5.4.2022 | 14:33 Новости, Политика

Российская армия проводит плановые мероприятия.

Губернатор Андрей Клычков ответил своим подписчикам на вопрос о вертолете военной авиации, который многие орловцы заметили вчера в орловском небе. Это произошло во время вчерашнего прямого эфира в соцсети VK.

Клычков, ответил, что Вооруженные Силы РФ проводят плановые мероприятия, и успокоил взволнованных жителей.

Он напомнил, что Орловская область хоть и не граничит напрямую с Украиной, но находится довольно близко, поэтому и передвижения военной техники, и пролеты военной авиации неизбежны. При этом, губернатор упомянул о взаимодействии с силовиками во избежания эксцессов.

Один из читателей «Орелграда» вчера видел военный вертолет в районе главного корпуса ОГУ около 13.30. В соцсетях же жители Северного района делятся впечатлениями о барражировании сразу восьми аналогичных объектов.

ИА «Орелград»

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