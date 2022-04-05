Орловские вузы получат гранты на молодых профессионалов

Правила предоставления грантов утвердили областные власти.

Правительство Орловской области утвердило правила предоставления грантов на создание и обновление материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профобразования в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы». Напомним, этот проект направлен на повышение конкурентоспособности профессионального образования. Гранты будут выделяться из областного бюджета в форме субсидий государственным организациям высшего образования.

Основной поток средств поступает в регион из федерального бюджета в рамках государственной программы РФ «Развитие образования». Регион добавляет часть средств в порядке софинансирования, а также устанавливает условия получения грантов. Согласно документу, субсидии предоставляются зарегистрированным на территории Орловской области государственным вузам. Последние должны быть включены в соответствующий федеральный перечень.

Целью предоставления субсидии является создание или обновление материально-технической базы организаций, а именно не менее двух мастерских по приоритетным группам компетенций, входящим в перечень приоритетных для Орловской области групп компетенций, профессий и специальностей, наиболее востребованных и перспективных в регионе. Список таких профессий в 2021 году был утвержден правительством области. Субсидии разрешено тратить на приобретение оборудования, средств обучения, средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, а также мебели.

Как сообщил на заседании правительства региона руководитель департамента образования Алексей Карлов, за четыре года участия в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 830 юных орловцев получили медали высокой пробы. Он отметил, что в регионе реализуются проекты, направленные на раннюю профориентацию. На базе Орловского государственного университета имени Тургенева успешно реализуется пилотный проект «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований». «В рамках проекта проводятся профориентационные образовательные соревновательные мероприятия «Территория успеха» и фестиваль дронов, в которых в текущем году приняли участие более 1500 студентов и школьников», — добавил Алексей Карлов.

ИА «Орелград»