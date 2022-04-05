Пасхальная ярмарка под Орлом растянется на 10 дней

Посетители ярмарки получат время на покупку искусственных цветов и куличей.

Власти города Ливны огласили условия организации и работы тематической ярмарки «Пасхальная». Администрация райцентра распорядилась провести ее в период с 14 по 23 апреля 2022 года. Отделу МВД РФ «Ливенский» рекомендовано обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в местах проведения ярмарки. Дело в том, что она в текущем году разместится сразу на двух ярмарочных площадках: на улице Горького (Автовокзальная площадь) и на улице Мира (перекресток с улицей Денисова).

Функции организатора возложены на городской комитет экономики, предпринимательства и торговли. Примечательно, что размещение торговых лотков предусмотрено по результатам жеребьевки, на основании которой чиновники заключат с торговцами соответствующие договоры. Специализация ярмарки – реализация искусственных цветов, куличей и иных товаров, соответствующих тематике этого религиозного праздника. Интересно, что режим работы ярмарки будет двухэтапным. Так, с 14 по 23 апреля она будет открыта с 8-00 до 17-00 часов для реализации искусственных цветов, а в период с 21 по 23 апреля с 8-00 до 17-00 часов — для реализации куличей и иных товаров, соответствующих тематике ярмарки.

Стандартный размер торгового места составит 3,4 квадратных метра. Плата за предоставление одного торгового места на тематической ярмарке «Пасхальная» установлена властями в размере 3968 рублей для реализации искусственных цветов и 1190,4 рубля для реализации куличей. С учетом того, что пандемия коронавируса никуда не ушла, продажа товаров на ярмарке дозволена только со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и правил поведения, установленных при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

ИА «Орелград»