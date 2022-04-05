Ставка оплаты руководителей МУПов составит менее 13 тысяч рублей

Новые условия работы глав муниципальных предприятий утвердили в Орловском округе.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила новые правила приема на работу руководителей муниципальных унитарных предприятий. Согласно им, назначение на должность производится постановлением местной администрации. К соискателям предъявлен ряд жестких требований. Так, они обязательно должны иметь высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование, а стаж и работы на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли должен составлять не менее пяти лет.

Ежемесячный должностной оклад руководителя МУПа представляет собой базовую ставку в размере 12 792 рубля, умноженную на коэффициент кратности. Последний напрямую зависит от численности работников предприятия. Так, если штат МУПа составляет менее 10 работников, то коэффициент кратности составит 3,4. Наибольший коэффициент предусмотрен для МУПов с численностью от 99 до 125 работников. В этом случае базовый оклад руководителя в сумме 12 792 рубля будет умножаться на 5.

Впрочем, начальнику полагаются и другие доплаты к окладу, в том числе премии. К основному отпуску продолжительностью 28 дней ему также положено 5 дополнительных дней отдыха. Руководителю МУПа будут выплачиваться единовременные денежные выплаты (в размере одного ежемесячного должностного оклада) в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, предоставлением отпуска, тяжелым заболеванием, смертью близких родственников и личным юбилеем. Один раз в год руководителю МУП может выплачиваться премия в связи с профессиональным или государственным праздником.

ИА «Орелград»