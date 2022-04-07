Не знавшую о своей болезни орловчанку признали угрозой для общества

Женщина нарушила условия изоляции, о которых даже не догадывалась.

Несмотря на то, что пандемия новой коронавирусной инфекции пошла уже на третий год, в Орловской области по-прежнему ловят и наказывают нарушителей режима самоизоляции. Очередной процесс прошел в райцентре Покровское. Как сообщает пресс-служба Покровского районного суда, к административной ответственности была привлечена местная жительница. Наказали ее в рамках части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Как пояснили в суде, основанием послужило то, что женщина подвергла окружающих опасности заражения заболеванием, представляющим особую опасность. Имея подтвержденный диагноз COVID-19, она не соблюдала режим изоляции и находилась в общественном месте, а именно в отделении МФЦ Покровского района. В судебном заседании орловчанка вину не признала. Она пояснила, что в тот день действительно находилась в здании МФЦ. Однако о том, что она больна новой коронавирусной инфекцией, не знала. «При посещении врача ей не разъяснили процедуру изоляции», — такой аргумент привела в суде нарушительница.

Однако, оценив и исследовав представленные доказательства в совокупности, судья пришел к выводу, что женщина имела возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность. Это означает, что ею были нарушены действующие санитарные правила и гигиенические нормативы и не выполнены санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия. Штраф за такое правонарушение варьируется для граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей. В данном случае было назначено минимально возможное наказание, то есть штраф в размере 15 тысяч рублей. Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суд вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»