Прокуратура требует признать геноцидом массовые убийства орловцев 1941-1943 годов

Многие жители Орловской области были убиты карательным подразделением «Украинская компания» под руководством Мирошниченко по прозвищу «Гетман».

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин по поручению Генерального прокурора Игоря Краснова направил в Орловский областной суд заявление о признании геноцидом установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немцами и их сообщниками во время оккупации Орловщины в 1941 — 1943 годы.

Помимо работы с архивными документами, прокуратура и Следственный комитет уделили внимание фактам обнаружения массовых захоронений в районе деревень Погорельцево Шаблыкинского района, 3-е Н-Долгое Должанского района и Пешково Знаменского района.

В результате, было установлено, что немецкие карательные батальоны массово уничтожали советских гражданских лиц и военнопленных, применяли жестокие пытки и истязания.

«Так, в июне 1942 г. по указанию командира 134-й пехотной дивизии вермахта генерала Шлеммера создано карательное подразделение «Украинская компания» под руководством Мирошниченко по прозвищу «Гетман», которое только в Знаменском районе Орловской области уничтожило более 170 жителей, включая младенцев, женщин и стариков.

Всего за период временной оккупации области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками истреблено не менее 421 750 человек, угнано в Германию на каторжные работы более 56 400 человек.

Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочисленных очевидцев об истреблении советских мирных граждан на территории Орловской области, протоколами осмотра мест расстрела мирных жителей, приведенных в Актах Орловской областной комиссии. Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами судов», — рассказала пресс-служба областной прокуратуры.

ИА «Орелград»