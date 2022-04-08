Студентам орловского колледжа рассказали о самых востребованных профессиях

Специалисты группы компаний «ОДСК» провели бизнес-игру.

Вчера, 7 апреля, в Многопрофильном колледже ФГБОУ ВПО Орел ГАУ состоялась бизнес-игра для студентов «Самые востребованные профессии – 2022». В ходе мероприятия специалисты группы компаний «ОДСК» и учебного комбината «Строитель» поделились опытом и рассказали молодежи, кто нужен работодателям сегодня – «белые воротнички» или рабочие руки.

В ходе делового квеста работодатели ознакомились с ожиданиями учащихся относительно выбора будущей профессии. Ведущая игры, сертифицированный бизнес-тренер отдела оценки и развития персонала Елена Бабковская, выясняла у студентов, готовы ли они осваивать строительный рынок после окончания учебного заведения. В ответ ребята честно ответили, что готовы трудиться на стройке при условии достойной оплаты труда.

Как отметили сотрудники ГК, средняя заработная плата экономиста в нашем регионе, по данным hh.ru, порядка 25–30 тыс. рублей, а каменщика – 45–50 тысяч. Из этого следует, что оплата труда «рабочих рук» выше почти вдвое. Аналогичная тенденция видна при анализе зарплат по многим рабочим специальностям: штукатуры, каменщики, электросварщики и другие специалисты по отделке имеют возможность зарабатывать больше.

«Мы готовы помочь студентам как в вопросах переквалификации, исходя из потребностей рынка труда, так и в получении дополнительного образования», – заверил Виталий Петрище, директор ЧОУ ДПО «Учебный комбинат «Строитель».

Причем помощь соискателям «ОДСК» готова оказывать на всех этапах трудоустройства: от собеседования и периода адаптации до возможности пройти профессиональную переквалификацию на базе учебного комбината.

ИА «Орелград»