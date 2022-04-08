Торговлю просроченным пивом пресекли под Орлом

Нарушения правил торговли были вскрыты в Ливенском районе.

Нарушения были выявлены в ходе проверки, проведенной сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора. Это было внеплановое выездное мероприятие, прошедшее в магазине, расположенном в поселке Ямской Выгон Ливенского района. Он принадлежит индивидуальной предпринимательнице. Ее обвинили в нарушении требований Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ряде других актов, в том числе технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Сама проверка была проведена еще в январе 2022 года, но только сейчас дело дошло до суда. Нарушения выразились в несоблюдении сроков годности продукции, предлагаемой к продаже, причем этой продукцией оказалось исключительно пиво. Срок годности этого напитка истек задолго до визита проверяющего. Например, применительно к одной марке пива срок годности закончился еще в начале октября 2021 года, то есть просрочка напитка превысила три месяца.

Подобные детали были отражены в протоколе ареста товаров, который затем вместе с другими административными материалами был представлен на рассмотрение в арбитражный суд. Кстати, чиновники просили не только о конфискации негодного товара, потенциально опасного для потребителя, но и о штрафе для владелицы магазина в размере 30 тысяч рублей. Суд эти требования удовлетворил в полном объеме. На ИП наложен штраф в размере 30 тысяч рублей, а изъятое просроченное пиво арбитраж постановил передать для уничтожения в службу судебных приставов.

ИА «Орелград»