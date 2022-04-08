У орловских МУПов «отберут» 10 процентов прибыли

Условия отчисления прибыли в местный бюджет изменили в Орловском районе.

Власти Орловского муниципального округа разработали новый вариант порядка определения и перечисления в местный бюджет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий. Документ был рассмотрен на заседании Окружного совета народных депутатов. Подобное практикуется и в Орле, и на областном уровне в отношении государственных унитарных предприятий. МУПы зачастую являются убыточными и годами не отчисляют в бюджет прибыль, поскольку ее попросту нет. Тем не менее, порядок отчисления заработанного должен существовать.

Новое положение разработано в целях повышения эффективности использования муниципального имущества. Оно определяет форму и сроки предоставления расчетов и документов к ним, процедуру и сроки перечисления муниципальными унитарными предприятиями Орловского муниципального округа в бюджет части своих денег. Кстати, часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет округа, исчисляется предприятиями самостоятельно по результатам финансово-хозяйственной деятельности. Отчетным периодом в данном случае является календарный год.

Отчисления будут рассчитываться по специально разработанной формуле, учитывающей расходы каждого МУПа на инвестиции — средства, направленные на развитие или обновление собственной материально-технической базы в соответствии с утвержденной инвестиционной программой. При отсутствии такой программы МУП должен перечислить в бюджет не менее 10 процентов от чистой прибыли, остающейся у него в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей. При этом из расчета исключаются, например, средства, полученные МУПом в счет погашения дебиторской задолженности из бюджета за выполнение социально значимых функций или государственных муниципальных контрактов.

Срок уплаты части прибыли может быть изменен, предприятию могут дать отсрочку или рассрочку платежа. Соответствующее решение принимается окружным управлением имущества на основании постановления администрации Орловского муниципального округа. Кроме того, оно предварительно должно быть одобрено балансовой комиссией, которая следит за работой каждого конкретного МУПа. По условиям, отсрочка или рассрочка могут быть предоставлены, к примеру, в случае причинения предприятию ущерба в результате стихийного бедствия, техногенной катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы.

ИА «Орелград»