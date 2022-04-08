В Ливнах скорость движения ограничили до 20 км\ч

Ограничивающий скорость знак появился на самой опасной улице.

В Ливнах прошло заседание муниципальной комиссии по безопасности дорожного движения. Его провел глава города Сергей Трубицин. Как уточнили в пресс-службе администрации райцентра, участники рассмотрели ряд актуальных вопросов, решение которых поможет снизить аварийность и сделать городские дороги более безопасными для пешеходов и автомобилистов. Также на совещании прозвучала информация о некоторых уже реализованных решениях.

В качестве характерного примера была приведена улица Мира, одна из самых опасных с точки зрения аварийности. Там появился новый дорожный знак, ограничивающий скорость движения автомобилей до 20 км/ч на аварийно опасном участке от дома №182 до дома №195. Кроме того, власти райцентра направили в областной департамент дорожного хозяйства заявку на выделение средств для оснащения перекрестка улиц Дружбы народов и Дзержинского приборами фото- и видеофиксации нарушений.

«Члены комиссии определили новые места для оборудования пешеходных переходов: на пересечении улиц Беляева и Пухова, а также на улице Курской (в районе почтового отделения), — сообщили в ливенской мэрии. — Эти работы включены в контракт по содержанию улично-дорожной сети, сотрудники МУКП «Ливенское» должны их выполнить до 1 мая».

Согласно данным местного отдела ГИБДД, озвученным на заседании комиссии, в этом году в Ливнах гаишники составили уже 2205 протоколов о нарушениях Правил дорожного движения. Что касается ДТП, то в городе зарегистрировано пять таких происшествий с пострадавшими. К счастью, никто в автоавариях в Ливнах в этом году не погиб. В ОГИБДД также отметили, что четыре аварии произошли по вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

«Начальник ОГИБДД МО МВД России «Ливенский» Эдуард Аверкиев назвал места наиболее частой концентрации дорожно-транспортных происшествий на территории города, — добавили в мэрии. – Это перекресток улиц Дзержинского и Дружбы народов, улица Мира (в районе домов №№182-195) и улица Гайдара (перекресток с улицей Октябрьской около ТЦ «Ермак»).

ИА «Орелград»